مجلس النواب العراقى يعلن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - ووكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان لمجلس النواب العراقى، إنه "استنادا للمواد (2 و3) من القانون رقم (8) لسنة 2012 (قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية)، تم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضافت البيان أنه "على الراغبين بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المدرجة أدناه تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التى تثبت توافر تلك الشروط فيهم، مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب، وتسليمها إلى الدائرة القانونية فى مجلس النواب – قصر المؤتمرات خلال الأوقات من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر من أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس) الموافقة (11 و 12 و 13/1/2022) لقاء وصل تسليم يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرافقاته من وثائق".

و استنادا الى المادة (1) من القانون، حدد المجلس الشروط التالية للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:

أولا: عراقى بالولادة ومن أبوين عراقيين.

ثانيا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره.

ثالثا: ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

رابعا: أن لا يقل تحصيله الدراسى عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى العراق.

خامسا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

سادسا: أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها)

وأوضح مجلس النواب العراقى أن "انتخاب رئيس الجمهورية سيجرى خلال موعد اقصاه نهاية يوم 8/2/2022 تطبيقا للمادة (72/ثانيا/ب) من الدستور".

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، إن "فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوما وفى اليوم الأخير تجرى جلسة التصويت على المرشحين".