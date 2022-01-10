رابط التسجيل في دعم سكني 1443 للنساء المطلقات وماهي الشروط التي يجب التسجيل بها

رابط التسجيل في دعم سكني، منذ أن أعلنت وزارة الإسكان، داخل المملكة العربية السعودية، عن برنامج ورابط دعم سكني، وقد ازداد البحث بشكل كبير عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن كيفية التقديم، ومن هي الفئة التي تستحق الحصول على الدعم المقدم، وماهي الشروط التي يجب أن تتوافر في المستحق للدعم المقدم، وماهو الرابط الخاص بالتقديم، حيث أنه يتم التقديم خلال رابط إلكتروني، تطرحه وزارة الإسكان السعودية، وذلك لمنع الازدحام للحفاظ على المواطنين ولتسهيل الاجراءات عليهم، في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيرس كورونا المستجد، خصوصاً بعد ظهور فيرس ميكرون المتحور من فيرس كورونا المستجد.

رابط التسجيل في دعم سكني

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير فرص دعم لمن يستحق هذا الدعم. وذلك لضمان المعيشة الكريمة لمواطنيها. ولكل الفئات التي تحتاج للدعم. فمن هذه الفئات النساء المطلقات. وخصوصاً من لا تجد منهن مصدر دخل. فقد تم التعاون بين وزارة الإسكان السعودية وصندوق الاستثمار العقاري. بتقديم دعم لمن لا سكن له بتمكينه سكن. وفقاً للشروط الموضوعة.

ماهي الشروط التي يجب التسجيل بها في دعم سكني 1443

أولاً الدعم للنساء المطلقات:

أن تكون المرأة سعودية الجنسية.

أن يكون قد مر سنتين على الأقل على تاريخ الطلاق.

يكون للمرأة المطلقة دخل شهري ثابت.

لا يكون للمرأة المطلقة أصول مالية قد تمكنها من شراء سكن.

لا يكون لديها سكن خاص مسجل باسمها منذ تقديم الطلب أو قبلها بعام.

ثانياً الدعم للأسر التي لم يتوفر لديها سكن:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لابد أن يكون المتقدم وأسرته من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

لا يكون المتقدم لديه سكن حكومي خاص به.

عدم امتلاك المتقدم أو أحد أفراد الأسرة أكثر من ثلاثة سيارات.

عدم حصول المتقدم من قبل على دعم سكني.

لا يزيد عمر المتقدم عن 25 عام.

عدم امتلاك المتقدم أو أحد أفراد الأسرة لسكن آدمي خلال 5 سنوات قبل تقديم الطلب.

لا يكون لدى المتقدم أصول مالية أو دخل مادي يستطيع به شراء سكن.

كيفية التسجيل في دعم سكني