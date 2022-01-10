نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن رقم التواصل لتقديم الاعتراض والاستفسارات عن الدفعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن رقم التواصل، خدمة عملاء وكيفية تقديم الاعتراض على حساب المواطن يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين. إذ كثر البحث في الأيام الأخيرة عن الرقم المجاني حساب المواطن من أجل تقديم الشكاوي أو الاستفسارات. وهذا تزامنا مع اقتراب موعد نزول حساب المواطن لكل المستفيدين منه، وتجدر الإشارة إلى أنّ حساب المواطن هو من بين أهم البرامج التنموية الداعمة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لفئات معينة من المجتمع، نخص بالذكر الأسر التي تعاني من انخفاض الدخل وعدم القدرة على توفير كافة المتطلبات الضرورية، ولكن لا بد من أن تكون هذه الأسر سعودية، وليست لدى عائلها أي متابعة قضائية من قبل. وسنورد لكم اليوم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري تفاصيل عن رقم تليفون حساب المواطن المجاني.

حساب المواطن رقم التواصل

من بين الأمور التي تشغل أذهان الكثير من المواطنين السعوديين هو حساب المواطن رقم التواصل المجاني، ويعتبر الرقم الموحد من بين أهم الخدمات التي يقدمها برنامج حساب المواطن، وهذا في إطار الدعم الحكومي للأفراد المحتاجين، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تخصيص قنوات اتصال أخرى تتيح للمواطنين طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتقديم الاعتراض والشكاوي، وسنذكرها لكم في الفقرة الموالية.

من بين وسائل التواصل التي وضعها برنامج حساب المواطن تحت تصرف كل المستعلمين، نذكر لكم الصفحة الرسمية على تويتر mobile.twitter.com/Citizen_care تعمل على مدار الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، وكذلك الموقع الإلكتروني الرسمي http://www.ca.gov.sa/، بالإضافة إلى خدمة صوتك مسموع http://urv.ca.gov.sa/urv التي تفتح أبوابها لاستقبال الاتصالات والاستفسارات على مدار 24 ساعة.

أما بالنسبة لمن يستفسرون عن حساب المواطن رقم التواصل، فهو أهم الوسائل التي تقدمها الخدمة، وهو يزودهم بخدمات فعالة ومعلومات حصرية عن موعد صرف حساب المواطن، ومن خلاله يمكنه أن يتعرف على قيمة راتب حسابه، وهو يستقبل اتصالات المواطنين من 8 إلى العاشرة مساء ما عدا أيام العطل، ويمكن للمواطنين الذين يريدون الرقم المجاني حساب المواطن أن يتصلوا على 11912.

كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن

يبحث الكثير ممن يتساءلون عن حساب المواطن رقم التواصل عن كيفية تقديم الاعتراض على حساب المواطن، ويعنى بذلك كل المسجلين غير المؤهلين، وتجدر الإشارة إلى أن طلبات الاعتراض يتم استقبالها من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الضرورية، وهذا من خلال الدخول لموقع حساب المواطن الإلكتروني، وتم استحداث هذه الطريقة لتسهيل الأمور، يقدم المستفيد اعتراضه من خلال ما يلي:

تسجيل الدخول مباشرة إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن يقوم الراغب في تقديم الاعتراض بتسجيل الدخول إلى حسابه. بعدها يقوم باختيار الخدمات الالكترونية ثم ينقر على خدمة اعتراض حساب المواطن يدرج البيانات الخاصة بالاعتراض في الأخير يقوم بالنقر على زر الموافقة وذلك من أجل تقديم طلب الاعتراض، سيتم دراسته من طرف الجهات المعنية.

كيفية تسجيل حساب في حساب المواطن

يرغب الكثير من الباحثين عن الرقم المجاني حساب المواطن عن كيفية تسجيل حساب جديد في حساب المواطن، ونخص بالذكر المستفيدين من الدعم لأول مرة ويرغبون في التقديم للاستفادة من الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية، على أن يكون كل المتقدمين مستوفين لشروط الاستحقاق، ويجب على كل مواطن سعودي أن يتبع الخطوات التالية للتسجيل:

أولا: في بادئ الأمر يجب أن يدخل المتقدم إلى المنصة الإلكترونية حساب المواطن

ثانيا: يتوجب عليه أن يدخل إلى الواجهة الرئيسية للبرنامج، ثم يقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منه في الخانات المناسبة.

بعد ذلك يتعين عليه أن ينقر على أيقونة الدخول.

يذهب إلى خيار الخدمات الالكترونية ويضغط عليه.

تظهر له استمارة التقديم الخاصة بطلبه، ويجب عليه أن يقوم بملئها.

في الأخير ينقر على زر موافق.

إلى هنا نصل إلى نهاية المقال الذي شغل بال الكثير من المواطنين السعوديين، وهو حساب المواطن رقم التواصل، لقد ذكرنا لكم أهم قنوات التواصل التي وضعها البرنامج بالإضافة إلى الرقم المجاني حساب المواطن 11912، نحن في انتظار أسئلتكم فيما يتعلق بالموضوع في كل من الرياض وجدة والطائف ونجران، والقطيف والخرج والدمام والقصيم وغيرها من المدن في السعودية.