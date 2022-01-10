نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل بنك الرياض الشخصي السريع بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تمويل بنك الرياض الشخصي أسرع أنواع القروض التي يستطيع أن يحصل عليها أي مواطن سعودي، وهذا التمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب لبعض المهن، وتصل قيمة التمويل الشخصي إلى 300.000 ريال سعودي، مع فترة سداد طويلة تصل إلى 60 شهراً، ويهدف التمويل إلى تحقيق تطلعات المواطنين السعوديين في إقامة المشاريع الخاصة بهم، أو تأثيث منزل الزوجة، أو شراء سيارة جديدة، وتتميز قروض بنك الرياض بأنها لا تخالف الشريعة الإسلامية، ويستطيع أي مواطن الدخول على موقع بنك الرياض الإلكتروني للحصول على التمويل الشخصي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تمويل بنك الرياض، وكذلك طريقة الحصول على القرض.

شروط تمويل بنك الرياض الشخصي

حدد مصرف الرياض بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على قرض بنك الرياض بدون تحويل الراتب وهى كما يأتي:-

لا يقل سن الشخص المتقدم للحصول على التمويل عن 18 عام للسعوديين، ولا يقل عن 22 عام للمقيمين. التمويل للموظفين العاملين بالبنوك الشركات التابعة لها. لا تقل فترة شغل الوظيفة للمتقدمين عن عام عند التقديم للحصول على القرض. الحد الأدنى للراتب للحصول على هذا التمويل 10.000 ريال سعودي. لا تزيد التزامات الشخص المتقدم للحصول على قروض بنك الرياض عن 33% من الراتب.

مزايا قرض بنك الرياض الشخصي

هناك العديد من المزايا التي توفرها قروض بنك الرياض الشخصي وهى كما يأتي:-

القرض يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

فترة سداد التمويل طويلة تصل إلى 60 شهراً.

يصل التمويل الشخصي إلى 300.000 ريال سعودي.

إلى 300.000 ريال سعودي. متطلبات الحصول على التمويل سهلة وميسرة.

كيفية الحصول على تمويل بنك الرياض الشخصي

للحصول على القرض يجب زيارة أحد فروع بنك الرياض وتوفير المستندات والأوراق وهى كما يأتي:-

تعبئة طلب التمويل الخاص بالمرابحة. شهادة تعريف من محل العمل بتفاصيل الراتب. صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين، وصورة من إثبات الهوية للمقيمين سارية المفعول. وللحصول على أي معلومات أخرى بخصوص التمويل الاتصال على الرقم المجاني 2020-124-800.

شروط التمويل الشخصي لموظفي القطاع الحكومي

هناك عدة شروط للحصول على قروض بنك الرياض وهى كما يأتي:-

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

لا يقل الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي.

البنك لا يحتاج مدة خدمة من موظفي القطاع الحكومي.

قيام الموظف بإيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام سريع.

مزايا تمويل بنك الرياض لموظفي الحكومة

هناك مميزات عديدة من الحصول على قرض بنك الرياض وهى كما يأتي:-

القرض يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هامش ربح بنك الرياض تنافسي. مدة التمويل تصل إلى 5 أعوام، أو 60 شهراً. يتم إعفاء الورثة من تسديد باقي الأقساط، إذا كان الراتب محول على البنك في حالة وفاة العميل لا قدر الله. يحصل العميل على الموافقة الفورية السريعة.

شروط قروض بنك الرياض لموظفي القطاع العسكري

هناك شروط معينه يجب أن تتوفر في موظفي القطاع العسكري للحصول على تمويل بنك الرياض وهى كما يلي:-