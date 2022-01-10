نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة أهداف مباراة المغرب وغانا اليوم.. متابعة خاصة أسود الأطلسي ضد النجوم السوداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة أهداف مباراة المغرب وغانا اليوم ، يستقبل ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون مباراة الغرب وغانا اليوم الإثنين في أولى مواجهات المنتخبين بدور المجموعات لكاس أمم إفريقيا 2022 ، وستشهد المباراة الكثير من المتعة والإثارة ولعل جميع جماهير الفريقين سيتابعون نتيجة مباراة المغرب وغانا لحظة بلحظة اليوم في الشوط الأول والثاني كاس أمم إفريقيا، لذلك سنعمل من خلال هذا المقال على تقديم تغطية كاملة ومتابعة مستمرة بخصوص نتيجة أهداف مباراة المغرب وغانا في الشوط الأول والثاني اليوم في كاس أمم إفريقيا 2022.

نتيجة مباراة المغرب وغانا

نتيجة أهداف مباراة المغرب وغانا اليوم ، وتنطلق المباراة اليوم في كاس أمم إفريقيا 2022 في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الدار البيضاء وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة المغرب وغانا اليوم عبر قناة بي ان سبورت ماكس 1 ، والتي تمتلك شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية حقوق نقل وإذاعة مباريات بطولة كاس الأمم الإفريقية 2022 ، كما أن هناك الكثير من القنوات المفتوحة أيضاً كشفت عن نفسها والتي ستذيع مباريات كاس أمم إفريقيا على الأقمار الصناعية مجانا.

تشكيلة المغرب: حراسة المرمى: بونو ، الدفاع: سايس – سامي مايي – أكرد، الوسط: ماسينا – أوناهي – أملاح – لوزا – حكيمي، الهجوم: أبو خلال – بوفال

تشكيلة غانا: حراسة المرمى: جوجو، الدفاع : بابا – دجيكو – أمارتي – يادوم، الوسط : بانتسيل – إدريسو – بارتي – سليمانا، الهجوم: أندريا أيو – جوردان أيو

نتيجة أهداف مباراة المغرب وغانا الشوط الأول والثاني

سنتابع معكم وقت انطلاق المباراة حسب التوقيت المقرر لها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الدار البيضاء وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ملخص نتيجة أهداف مباراة المغرب وغانا الشوط الأول والثاني اليوم في دور المجموعات بكاس أمم إفريقيا 2022. وذلك من خلال تقديم تحديث مستمر لهذه الصفحة، يمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة والرجوع إليها وقت انطلاق المباراة تجدون متابعة مستمرة عن نتيجة مباراة المغرب وغانا اليوم.