موعد مباراة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا بالكاميرون والقنوات الناقلة للمباراة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا بالكاميرون، حيث ينتظر العديد من مشجعي المنتخب المصرى ينتظرون المباراة الأولى للمنتخب فى البطولة الافريقية، ومن المتوقع إن تكون هذه المباراة واحدة من ضمن المباريات القوية فى البطولة وذلك لأن هذه المباراة ستجمع بين فريقين من أقوى الفرق فى القارة السمراء والمرشحين للفوز بالبطولة هذا العام.

مباراة مصر ونيجيريا فى أمم أفريقيا بالكاميرون

يستعد المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة كيروش والنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي لتقديم عروض رائعة فى البطولة الافريقية هذا الموسم، حيث يأمل أبطال القارة فى استعداة الصدارة الافريقية مرة أخرى.

بينما على الجانب الاخر يسعي المنتخب النيجري لكرة القدم فى التصدر فى النسخة الحالية من البطولة الافريقية بقيادة مجموعة من أبرز اللاعبين فى الاندية الاوروبية على رأسهم دينيس وإيجالو، والمنافسة على اللقب مرة أخري، ويأتي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب نيجيريا فى المجموعة الرابعة بجانب منتخب السودان وغنيا بيساو.

التشكيل المتوقع للفريقين

من المتوقع إن يعتمد كيروش المدير الفنى للمنتخب المصري على التشكيل التالي فى المباراة:-

حراسة المرمي: أحمد الشناوي

خط الدفاع :أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود الونش – أكرم توفيق

خط الوسط :عبدلله السعيد – حمدي فتحي – محمد النني

الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح

بينما من المتوقع إن يبدأ المنتخب النيجيري المباراة بالتشكيل الأتي:-