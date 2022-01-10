نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روابط ونتائج جميع طلاب الفصل الدراسى الاول الامارات 2021 -2022 الان عبر رابط المنهل وموقع معلوماتى في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم الاماراتية صباح اليوم الاثنين نتائج المدارس الثانوية. للعام 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط الكتروني يتيح لجميع الطلاب واولياء الامور معرفة نتائج الثانوية العامة. وقد أعلنت الوزارة منذ قليل نتائج الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية وموقع المنهل. وقد حددت الوزارة الايام التى سوف يتم رفع النتائج فيها وفق جدول زمنى. خلال ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء. ايام 10 – 11- 12 من شهر يناير الحالى. ويمكن للطلاب معرفة النتائج الخاصة بهم من خلال اتباع بعض الخطوات التى سوف نذكرها فى الخطوات التالية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الإماراتية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط يتيح للطلاب واولياء الامور معرفة نتائج الثانوية العامة وللحصول على النتائج يجب اتباع الخطوات التالية .

اولا الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الاماراتية moe.gov.ea ..

.. ثم تسجيل الدخول عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك الانتقال إلى مربع درجات المدرسة الثانوية.

ثم ملء البيانات والمعلومات الخاصة بالطالب بشكل صحيح وكامل.

الضغط على مربع إظهار النتائج.

معرفة نتائج الثانوية العامة الإماراتية 2021 -2022 عبر موقل المنهل

قد أعلنت صباح اليوم الاثنين وزارة التعليم الإماراتية عن نشر نتائج الثانوية العامة فى الدولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم او موقع المنهل. يرجى اتباع الخطوات التالية.

دخول الطالب على موقع نظام المنهل للنتائج موقع نظام المنهل للنتائج .

. ثم يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة منة بشكل صحيح.

تسجيل الدخول عن طريق ادخال اسم المستخدم وكلمة المرو رقم الطالب الامتحاني .

مع تحديد الصف ثم الضغط على عرض النتيجة .

نتائج الثانوية العامة الاماراتية 2022

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الاماراتية ان نسبة النجاح في شهادة الثانوية العامة هذا العام تعتبر أفضل من السنوات السابقة ووصفت بأنها جيدة. وقد حددت وزارة التربية والتعليم عن ثلاثة أيام لإعلان النتائج والمراجعات وهى على النحو التالى

نتائج الحلقة الثانية الثلاثاء والحلقة الاولى الاربعاء من هذا الأسبوع.

تستقبل المدارس الملاحظات حتى 21 من الشهر الحالى .

عقد لجان لنظر الاعتراضات والرد خلال 5 أيام عمل.

معرفة نتائج الثانوية العامة الإماراتية عبر موقع معلوماتي

من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية التي تعلن نتائج الصف الثاني عشر. سواء كان موقع المنهل او موقع معلوماتي . المخصصين لنشر نتائج الطلاب في الامارات ولمعرفة النتائج يمكنك التوجه الى الروابط التالية.