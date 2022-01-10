الاردن : تمديد العمل بإعفاء السِّلع الزراعيَّة والبستانيَّة المعدَّة للتصدير

دوت الخليج :- قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره السَّابق المتضِّمن منح إعفاء بنسبة 75% من الرّسوم المفروضة لعام 2022م على السِّلع الزراعيَّة والبستانيَّة المعدَّة للتصدير، شريطة تسديد المبلغ المستحقّ قبل نهاية دوام يوم 31/12/2022م.

ويهدف القرار لتمكين القطاع الزِّراعي من استدامة عمله والحفاظ على فرص التَّشغيل لديه.

ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانيَّة لأمانة عمَّان الكُبرى رقم (169) لسنة 2016م.

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