بالتفاصيل ... " الاوبئة " : أوميكرون يصيب الرئة في حالتين

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن المتحور الجديد “أوميكرون” يصيب الجهاز التنفسي العلوي ولا يصل إلى الرئة إلّا في حالتين.

وفي حديث للتلفزيون الأردني، الأحد، حدّد حجاوي الحالتين بأنهما؛ عند الإصابة بالمتحور الجديد قبل التطعيم، “أو في احتمالية أقل” بعد أخذ جرعتي اللقاح وعدم تلقي الجرعة الثالثة دون الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

ولفت النظر إلى سرعة انتشار “أوميكرون” مع أعراض خفيفة، وفق رصد هلا أخبار، مبرّرًا “جنوب أفريقيا وصلت إلى الذروة وبدأت أرقامها في الانخفاض ما يعد مؤشرًا جيدًا للعالم. كما تسبب بموجات في أوروبا وأمريكا ووصل إلى الشرق الأوسط بعنفوان أقل”.

وبين أن المتحور الجديد لن يتسبب بتسجيل أرقام عالية من الإصابات في الأردن، منوهًا بالتجهيز والاستعداد للتعامل مع “أوميكرون” وتوافر الخبرة في تشخيص الحالات.

وأوضح أنه ومع نهاية الشهر الحالي ستبدأ إصابات المتحور الجديد بالازدياد ليصبح السائد في شباط، آملا أن تكون الأرقام ضمن الاستطاعة على احتوائها.

وشدد على عدم تغيّر الإجراءات الاحترازية للتعامل مع “أوميكرون”، داعيا إلى التقيد بالإجراءات خاصة في فصل الشتاء الحالي الذي تظهر فيه أمراض تنفسية أخرى.