ماني ينقذ السنغال من "بداية محرجة" بكأس أمم إفريقيا

أنقد نجم ليفربول ساديو ماني، منتخب بلاده السنغال، من بداية "محرجة" في افتتاح مشوار "أسود التيرانغا" بكأس أمم إفريقيا.

وسجل ساديو ماني هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح السنغال، المرشحة للتتويج باللقب، الفوز 1-صفر على زيمبابوي في بداية مشوارها بكأس الأمم الإفريقية، الاثنين.

وأوقف المدافع كيلفن مادزونغوي تسديدة بيده داخل منطقة الجزاء، في تحول للأحداث فطر القلوب في زيمبابوي، بعد أن كان فريقه قريبا من تحقيق مفاجأة في مستهل المجموعة الثانية.

وتتصدر السنغال التصنيف في أفريقيا لكنها اعتمدت على 18 لاعبا فقط في مباراتها الأولى بسبب تفشي عدوى كوفيد-19 والإصابات، ورغم ذلك استحوذ الأسود على الكرة وصنعوا فرصا وسط أداء باهت.

وتلتقي غينيا مع مالاوي في وقت لاحق اليوم في نفس المجموعة.