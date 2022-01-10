انقطاع الاتصالات والإنترنت مجددا فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وقال المراسل نقلا عن شهود عيان فى العاصمة نور سلطان، إن المدينة شهدت انقطاعا مفاجئا للإنترنت والاتصالات، وذلك بعد يوم من إعادة العمل الطبيعى للخطوط الهاتفية فى البلاد.
وأشار المراسل إلى أن الانقطاع شمل العديد من المدن الكازاخستانية الأخرى.
وذكر فى وقت سابق، أنه تم تقييد الوصول إلى الإنترنت مؤقتًا من ليلة الخميس، وعملت الاتصالات الهاتفية فى الجمهورية بشكل متقطع.
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن فى عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
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