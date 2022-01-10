جدة - نرمين السيد - وقال سينج - فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "لقد ثبتت إصابتى بفيروس كورونا اليوم بأعراض خفيفة.. أنا أخضع للحجر الصحى بالمنزل. وأطلب من كل شخص خالطنى مؤخرا أن يعزل نفسه ويخضع للاختبار". وسجلت الهند، خلال الـ24 ساعة الماضية، 179 ألفا و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فى أعلى حصيلة يومية منذ أواخر مايو الماضى، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 35 مليوناً و707 آلاف و727 مصاباً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع الهندى يعلن إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.