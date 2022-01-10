بكين تعرب عن استعدادها لزيادة التعاون مع كازاخستان

قال وزير الخارجية الصيني يوم الاثنين 10 يناير 2022 بعد الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان إن الصين مستعدة لزيادة التعاون مع كازاخستان "لإنفاذ القانون والأمن" ومساعدتها في مواجهة أي تدخل من قبل "أي قوى خارجية".

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تصريحات الوزير وانغ يي عضو مجلس الدولة جاءت في سياق اتصال هاتفي مع وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبيردي.

ونقلت الوزارة عن وانغ قوله لتليوبيردي "الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان توضح أن الوضع في آسيا الوسطى لا يزال يواجه العديد من التحديات، ويبرهن مرة أخرى أن بعض القوى الخارجية لا تريد السلام والهدوء في منطقتنا".

وقال التلفزيون الصيني إن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال لرئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم الجمعة إن الصين تعارض وبشدة أي قوة أجنبية تزعزع استقرار كازاخستان وتصنع "ثورة ملونة".

وتعتقد الصين وروسيا أن "الثورات الملونة" عبارة عن ثورات، حرضت عليها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لتحقيق تغيير في الأنظمة.

واندلعت احتجاجات في كازاخستان منذ مطلع يناير الجاري بعد رفع أسعار الغاز في البلاد، وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج الجمعة الماضية "إن بلاده تعارض بشدة أي قوة تقوض استقرار كازاخستان وتهدد أمن البلاد وتخرب حياة الشعب الكازاخي السلمية".

وأكد شي في رسالة شفهية بعث بها للرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف" أن الصين ترفض بشدة أية محاولة من القوى الخارجية لإثارة الاضطراب والتحريض على ثورات ملونة في كازاخستان، مشددًا على رفض بكين لأي محاولة للإضرار بالصداقة بين الصين وكازاخستان وعرقلة التعاون بين البلدين".

في العاصمة الاقتصادية البالغ عدد سكانها 1,8 مليون نسمة، بات تصفح المواقع الإلكترونية المحلية والأجنبية من جديد متاحا يوم الاثنين الذي أعلِن يوما للحداد في أعقاب الاضطرابات.

وتعود الحياة تدريجا إلى طبيعتها في الماتي الاثنين على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس واستعادت وسائل النقل العام نشاطها في شوارع المدينة للمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات.

وقدمت كازاخستان أعمال العنف في الماتي على أنها هجوم من "مجموعات إرهابية" وأعربت عن استيائها من التغطية الاعلامية الأجنبية للأحداث التي بدأت بتظاهرات احتجاجا على رفع أسعار المحروقات في غرب البلاد في الثاني من يناير.

وسحبت وزارة الإعلام مساء الأحد تصريحا نشر في وقت سابق عبر "تلغرام" ومفاده ان أكثر من 164 شخصا قتلوا في البلاد خلال الاضطرابات مشيرة لموقعين الكترونيين إلى أن هذا التصريح أتى نتيجة "خطأ تقني".

وأكدت وزارة الخارجية في بيان وجهته إلى وسائل الاعلام الاثنين أن المقالات التي نشرتها وسائل الاعلام الأجنبية أعطت "الانطباع الخاطئ بأن حكومة كازاخستان هاجمت متظاهرين سلميين. واجهت قوات الأمن حشودا عنيفة ارتكبت أعمالا إرهابية فاضحة".

وأعلنت لجنة الأمن القومي في كازاخستان، اليوم الاثنين 10 يناير، أن الوضع في البلاد مستقر وتحت السيطرة الآن.

وقالت اللجنة في بيان إن "بؤر التهديدات الإرهابية" تم تحييدها.

وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.