البابا فرنسيس يدعو للجميع للحصول على لقاحات كورونا

اعتبر البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، أن التطعيم ضد فيروس كورونا "التزام أخلاقي".

وندد البابا خلال تصريحات له، بنشر شائعات حول اللقاحات، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية وآخذ اللقاحات هامة وتهدف لإنقاذ الأرواح، داعيًا الجميع إلى الحصول على اللقاحات.

ووصف البابا فرنسيس، الحصول على اللقاحات بأنه "عمل من أعمال الحب"، وأن رفض التطعيم يعد أحد "الميول الانتحارية"، لافتًا إلى أن "الأفراد يتحملون مسؤولية رعاية أنفسهم، وأن الرعاية الصحية واجب أخلاقي".