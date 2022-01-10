نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية dirasat-gate.org

فحص نتائج القبول الموازي لعام 2021 والذي شهد زيادة في مؤشرات بحث Google حيث يحصل عليها بالرقم الامتحان، ومعرفة والمعلومات الأخرى اللازمة للحصول علي تفاصيل النتائج، التي يبحث عنها جميع الطلاب وأولياء الأمور على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، يمكن الحصول على نتائج الموازي بالوسائل الإلكترونية بعد الإعلان عن قبول ما يقرب من 22000 طالب للالتحاق بالجامعات العراقية القريبة من جميع المحافظات العراقية.

نتائج القبول الموازي 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي أنه في خلال الساعات القادمة سوف يتم إعلان نتائج القبول الموازي 2021، حيث3 سيكون ذلك على موقعها الرسمي وسيكون ذلك علي مستوى جميع محافظات العراق للطلاب والطالبات الذين يريدون في الالتحاق بالجامعات المختلفة، وقد أتيح موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت لجميع الطلاب والجدير بالذكر أن عدد الطلاب في الوزارة ذوي التعليم الموازي يقدر بحوالي 22006، بالرغم من وجود قرابة 18673000 خريج لعام 2021 و 3454 لعام 2019.

رابط وخطوات للتعرف على نتائج القبول الموازي 2021

قم بزيارة موقع نتائج التعليم الموازي لوزارة التعليم والبحث العلمي العراقية

حدد الرمز للحصول على معلومات حول نتائج برنامج التعليم الموازي

ثم أدخل أسم الطالب ورقم الاختبار أربع مرات.

عند النقر فوق عرض النتائج

ستظهر نتائجه.

نتيجة القبول الموازي في العراق 2022

يمكن الاطلاع على نتائج القبول الموازي في العراق في 2021-2022 عن طريق قيام الطلاب بأن يتبع في المقام الأول حيث يستخدم الطالب متصفح الويب وذلك من أجل الوصول إلى موقع وزارة التعليم والبحث العلمي، حيث يمكنك أيضًا استخدام متصفح الويب للوصول إلى بوابة النتائج أو الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والبحث العلمي، ويتم بعد ذلك، أن يقوم الطالب بتحديد رمز للحصول على معلومات حول نتائج القبول الموازي للعام، ومن ثم يمكن البدء في جمع اسم الطالب في الأرباع الميدانية المعنية ويقوم الطالب بعد ذلك باختيار رقم الاختبار الخاص به من داخل الأيقونة المخصصة لهذا الغرض في الحقل المخصص ، يجب على الطالب كتابة محافظته.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية