نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 لمعرفة معدلات القبول الموازي بالجامعات العراقية برقم الامتحاني من وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 لمعرفة معدلات القبول الموازي بالجامعات العراقية برقم الامتحاني من وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها الان مع حضراتكم، فى ظل حصدها الأعلى بحثاً لأجل التعرف على تلك المعدلات التي تم الإعلان عنها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية

نتائج القبول الموازي بالعراق يتزايد حولها بحث عدد كبير من الطلاب والطالبات بالعراق من أجل اجراء الاستعلام عنها بشكل وبصورة الكترونية بعدما سهلت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالعراق إمكانيات الاستعلام عن تلك النتائج التي تم طرحها الكترونياً بشكل ملفات pdf، حيث فالاونة الاخيرة قد أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق على أن يتم نشر نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ليصبح موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق الأعلى تسجيلاً فى معدلات بحث جوجل من قبل جميع الطلاب والطالبات بالعراق لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج استعداداً للعودة من جديد للدراسة بعدما تم الإعلان والاشارة من وزارة التربية والتعليم العراقية على موعد بداية العام الدراسي بالعراق، عليه نعرض من خلال الفقرة التالية من هذا المقال بمنتهي السهولة خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على توفير نتائج القبول الموازي بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين فى إطار حرص الوزارة على تسهيل إمكانيات الاستعلام أو توفير جميع الخدمات التعليمية من المنزل على النحو التالي:-

فى البداية على الطالب البحث على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي بامكانكم الدخول عليه مباشرة فور النقر على الرابط التالي”هنا“

البدء فى اختيار ايقونة نتائج الطلاب

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

البدء فى ادخال رقم الامتحاني الخاص بالطالب داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على خانة عرض النتائج حتى تكون على الفور النتائج معلنة امامكم بمنتهي السهولة على شكل ملفات pdf،علماً على أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان أعداد المقبولين بالقبول الموازي هذا العام 22 ألف طالب وطالبة