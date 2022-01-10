نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 وزارة التربية والتعليم العراقية pdf لمتابعة معدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي يتزايد حولها مؤشرات البث على جوجل من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات الحاصلين على التعليم ماقبل الجامعي، نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال عرض طرق وخطوات اجراء الاستعلام عنها بشكل وبصورة الكترونية بلاسم الرباعي ورقم الامتحاني وذلك أمام طلاب جميع الشعب بالعراق فى ظل ارتفاع حصيلة البحث على جوجل من قبل الطلاب والطالبات من أجل الحصول على تلك النتائج التي نستعرض سوياً الان بالخطوات طرق وخطوات اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة

رابط نتائج القبول الموازي 2021/2022

تم الاعلان مؤخراُ عن ظهور نتائج القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا او موقع ناجح او جميع المواقع التعليمية بالعراق وذلك بشكل وبصورة الكترونية بشكل لا يحتاج من خلاله الطلاب إلى زيادة المراكز التعليمية لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي ستتعامل وزارة التربية والتعليم العراقية بمنتهي الاحترازية اثناء اعمال اعلانها، حيث انتهت بشكل مؤخر وزارة التربية والتعليم العراقية من أعمال تسجيل بيانات الطلاب على الالتحاق على التعليم الجامعي، عليه اعلنت رسمياً وزارة التربية والتعليم العراقية امكانيات إعلان ظهور نتائج القبول الموازي بالعراق من المنزل حيث نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج القبول الموازي الخاص بجميع الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على ان يصبح بإمكان جميع الطلاب الان اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو خطوات نستعرضها الان عبر الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

سيصبح بإمكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لطلاب جميع المحافظات العراقية وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فى البداية البحث على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

الدخول على ايقونة نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني والمحافظة التابع اليها الطالب

النقر فى النهاية على أيقونة عرض النتائج على أن تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال على شكل ملفات pdf في اعقاب لحظات من النقر على أيقونة عرض النتيجة