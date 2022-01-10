أخبار اليمن : العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنية بـ42 غارة

العدوان يعاود قصف 4 محافظات يمنية بـ42 غارة
عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على مأرب وشبوة والجوف وصعدة.
وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ10 غارات مديرية حريب، و14 غارة مديرية الوادي، و4 غارات مديرية الجوبة بمأرب، و10 غارات على مديرية عين في شبوة.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بالجوف، وغارة على مديرية كتاف بصعدة.
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