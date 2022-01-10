رئيس الوزراء الفلسطينى يحذر من محاولات إسرائيل تنفيذ خمسة مخططات استيطانية

جدة - نرمين السيد - أدان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد إشتية عرقلة سلطات الاحتلال لأعمال الترميم والصيانة فى المسجد الأقصى المبارك، ومحاولاتها بسط سيطرتها على المسجد من خلال انتزاع صلاحيات الأوقاف الإسلامية التى ترعى شؤونه، والسماح لغلاة المتطرفين باقتحام ساحاته وانتهاك حرمته.





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