عاهل الأردن يبعث رسالة خطية إلى ملك البحرين

جدة - نرمين السيد - تسلم ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رسالة خطية موجهة إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى بن الحسين.





وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الرسالة تسلمها الأمير سلمان خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالكريم الدغمى والوفد المرافق له، حيث أكد ولى العهد البحرينى على ما يجمع البلدين من علاقات راسخة على كافة الأصعدة، والحرص الدائم على تعزيزها نحو مزيدٍ من النجاحات التى تفتح آفاقا جديدة فى مسار التعاون الثنائى المتميز بين البلدين والشعبين. من جانبه، أعرب الدغمى عن تقديره لحرص ولى العهد البحرينى على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة.

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