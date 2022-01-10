النواب العراقى: الانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعد أقصاه 8 فبراير المقبل

جدة - نرمين السيد - وحدد المجلس -فى بيان له أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- شروط الترشح للمنصب، وهى أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية وتجاوز الـ 40 عاما، وألا يقل مؤهله الدراسى عن الشهادة الجامعية، وغير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف.
وأشار إلى أنه على الراغبين بالترشح ممن تتوافر فيهم الشروط السابقة، تقديم طلباتهم إلى رئاسة مجلس النواب فى الفترة من يوم غد وحتى الخميس المقبل الموافق الـ 13 من يناير 2022.
وكان مجلس النواب العراقى قد انتخب، أمس الأحد بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسى رئيسا وحاكم الزاملى نائبا أول وشاخوان عبد الله نائبا ثانيا.
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