بعد 7 ساعات محادثات استثنائية.. روسيا وأمريكا: الحرب النووية يجب ألا تحدث

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، إن جلسة المحادثات مع روسيا كانت استثنائية، موضحة "أجرينا محادثات صريحة مع روسيا لحوالى سبع ساعات فى إطار حوار الاستقرار الاستراتيجى بين البلدين".

وأكدت شيرمان أن الولايات المتحدة وروسيا وافقا على أن أى حرب نووية لن تربح ويجب ألا تحصل، موضحة أن بلادها طالبت روسيا بخفض التصعيد عبر إعادة القوات الروسية الموجودة على الحدود مع أوكرانيا إلى ثكناتها.

وأضافت شيرمان "منفتحون على مناقشة تحسين الشفافية المتبادلة بشأن التمارين العسكرية على قواعد متبادلة وهذا أمر سيناقش خلال اجتماع مجلس الناتو روسيا وخلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون الأوروبى".

وتابعت "نحن منفتحون أيضا على الحوار بشأن وضع حد متبادل لحجم وإطار بعض التمارين العسكرية".

وكشفت شيرمان أنه من الأفكار التى طرحناها اليوم هى تموضع الصواريخ والولايات المتحدة منفتحة على الحوار بشأن مستقبل بعض الأنظمة الصاروخية.

وأوضحت نائبة وزير الخارجية الأمريكى "أتينا بعدة أفكار حيث يمكن للبلدين اتخاذ إجراءات متبادلة تكون فى مصلحة أمننا وتعزز الاستقرار".