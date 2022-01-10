الكاظمى: رفع العراق من الدول ذات المخاطر العالية بتمويل الإرهاب خطوة مهمة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبى للدول ذات المخاطر العالية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمة فى تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة؛ لخدمة مصالح الوطن.





وأكد الكاظمى -فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين- أن الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على مختلف الأصعدة لوضع العراق فى المكانة التى يستحقها. كانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، أمس الأحد، رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبى للدول ذات المخاطر العالية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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