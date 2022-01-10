«الجارديان»: أوميكرون يقود موجة انتشار جديدة لكورونا في العالم

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن متحور أوميكرون يقود موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا في العالم.

وتشهد نيويورك أكبر مدينة في أمريكا ارتفاعًا آخر في عدد الإصابات خلال فصل الشتاء، ولكن مع اللقاحات الجيدة يقول العديد من السكان إن هذه الموجة تبدو مختلفة

وتابعت أنه خلال الأسبوع الماضي، عندما كانت نيويورك في ذروة الارتفاع الوبائي مرة أخرى، كانت الحالة المزاجية للسكان جيدة حتى مع انتشار العدوى بمعدل إيجابي بنسبة 35٪ ، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ذروة الشتاء الماضي.

وأضافت أن موجة كورونا الأخيرة الشتوية ضربت منطقة برونكس بشدة، البلدة لديها أعلى معدل إيجابية في المدينة، وفي بعض الأحياء بالقرب من 50٪، لكن بالنسبة للكثيرين، فإن هذه الموجة تبدو مختلفة، ليس أقلها الطريقة التي يتعامل بها القادة ومسئولو الصحة معها.

وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، أمرت الحاكمة كاثي هوشول المستشفيات بالبدء في الإبلاغ عن أعداد المرضى الذين يعالجون من أعراض فيروس كورونا بشكل منفصل عن أولئك الذين ثبتت إصابتهم بعد دخولهم لأسباب أخرى.

وتابعت أنه قد يكون الإحساس العام بالتعب - والحذر - حول التوجيهات الرسمية قد وصل إلى نقطة الانهيار عندما نصحت المراكز الفيدرالية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن أوقات الحجر الصحي لأي شخص تظهر نتيجة اختباره إيجابية سيتم تقليصها من 10 أيام إلى خمسة وهي الإرشادات التي تم تفسيرها بواسطة الكثير أن أوميكرون يعد أكثر اعتدالًا من السلالات السابقة.

وفي نيويورك، يتشابه عدد حالات دخول المستشفيات إلى الذروة التي كانت في أبريل 2020 - ولكن تم العثور على خمسة أضعاف عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، ولكن البقاء في المستشفى كان أقل.

وأكدت الصحيفة أن الفيروس لايزال يسبب الفوضى في المدينة، التي سجلت 130 حالة وفاة يوم الخميس، وهي أعلى حصيلة في يوم واحد منذ بدء التطعيم، وأبلغت مدينة نيويورك عن تعليق الخدمة في ثلاثة من خطوط مترو الأنفاق البالغ عددها 22 وخفضها على خطوط أخرى، لأن 21 ٪ من المشغلين مرضى.