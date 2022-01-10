روسيا: أكدنا لأمريكا عدم غزو أوكرانيا.. ونرفض توسعة حلف الناتو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أنهم أوضحوا خلال اللقاء المشترك مع الجانب الأمريكي في جنيف، قلقهم من عملية توسعة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لدينا ثقة بأن الجانب الأمريكي استعد بشكل جدي للتعامل مع المبادرة الروسية".

يأتي هذا المؤتمر عقب انتهاء جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأمريكية في سويسرا في إطار الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا تركزت على قضية الضمانات الأمنية.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر الصحفي على أن التدريبات الروسية تجري داخل أراضيها حصرا وليس هناك مبرر للقلق بشأن الوضع على الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي اشتكى من تواجد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وأوضح سيرغي ريابكوف أن الوفد الروسي أكد للجانب الأمريكي خلال اللقاء أن روسيا لا تخطط لمهاجمة أوكرانيا.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "أوضحنا قلقنا من عملية توسعة حلف شمال الأطلسي خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي".

وقال سيرغي ريابكوف إن المحادثات مع الولايات المتحدة كانت معقدة للغاية، مشيرا إلى أن موسكو لديها ثقة بأن الجانب الأمريكي استعد بشكل جدي للتعامل مع المبادرة الروسية، كما أن روسيا أوضحت للجانب الأمريكي مخاوفها من توسع الناتو.

وأضاف نائب وزير خارجية روسيا: "أبلغنا الأمريكيين بعدم وجود أي نية لمهاجمة أوكرانيا.. ولا نريد الوصول لطريق مسدود وعلى أمريكا عدم اللعب بالنار".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لن تسمح لأي جهة بتغيير سياسة حلف الناتو، مشيرة إلى أنها اتفقت على إجراء محادثات جديدة مع روسيا بشأن أوكرانيا.