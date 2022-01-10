بريطانيا ترفض مقترحات إلغاء الإجراءات الاحترازية والتعايش مع كورونا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن التقارير التي طالبت بإلغاء اختبارات فيروس كورونا السريعة بموجب استراتيجية التعايش مع الفيروس في غضون أسابيع قوبلت برد فعل عنيف سريع، ونفت الحكومة على الفور الاقتراح بإلغاء الاختبارات المجانية قريبًا.

وتابعت أن هذه القصة تسلط الضوء على فجوة في الآراء حول الشكل الذي قد يبدو عليه "العيش مع فيروس كورونا"، حيث قال البعض إننا لن نحقق ذلك إلا من خلال الحذر المستمر والبعض الآخر يطالب بالتخلي عن جميع إجراءات كورونا والعودة لفترة ما قبل الوباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة التعايش مع الوباء والعودة للحياة الطبيعية مع إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية أمر غير وارد.

وتابعت أنه على الرغم من ذلك فالعالم يحتاج إلى أدلة واقعية أفضل بكثير حول الطريقة الأكثر فعالية للتعامل مع الفيروس والاختبارات المجانية، ومن المحتمل أن يستمر هذا ليشمل فحص العاملين في مجال الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية للأشخاص المستضعفين.

وأضافت أن البعض يتساءل عن سبب تفكير الحكومة حتى في كيفية "التعايش مع كورونا" في نفس الأسبوع الذي سجلت فيه أرقام الحالات مستويات قياسية، لكن رسم الطريق إلى الحياة الطبيعية لا يجب أن يعادل التفاؤل المضلل الذي وصلنا إليه بالفعل إلى هذه الوجهة.

وأكدت الصحيفة، أنه في نصيحة تم تقديمها في نوفمبر، قبل ظهور متغير اوميكرون، توقع العلماء أن الأمر سيستغرق خمس سنوات على الأقل حتى يستقر فيروس كورونا في حالة متوطنة وأن هذا المسار سيعتمد بشكل حاسم على عوامل مثل معدل التراجع والمناعة والسياسات المختارة بشأن التطعيم والمراقبة.

وقالوا إن الإدارة الفعالة ستكون مطلوبة للسنوات الخمس المقبلة على الأقل ، وخلال هذه الفترة سيظل هناك خطر واقعي من الأوبئة ذات الخطورة العالية مثل كورونا وسلالتها.