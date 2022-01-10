نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكتشف موعد مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2021 ضد نيجيريا، والقنوات الناقلة، والتشكيلة المتوقعة للمباراة التي ستقام على ملعب رومدي، ستبدأ مباريات المجموعة الرابعة في بطولة أمم إفريقيا 2021 بإطلاق صراع عملاق يمكن اعتباره نِهَائِيًّا مبكرًا للبطولة، حيث سيواجه اثنان من أكبر المتنافسين في البطولة، مصر ونيجيريا، بعضهما البعض.

ويطمح المنتخب المصري بقيادة النجم الدولي محمد صلاح والمدرب كيروش، إلى استعادة القيادة الأفريقية ويأمل في بداية رائعة أمام النسور الخضراء لإظهار استعداده للمنافسة على اللقب، من ناحية أخرى، يعتمد الفريق النيجيري بشكل كبير على كوكبة من اللاعبين المحترفين في أرقى الأندية الأوروبية، على الرغم من غياب دينيس إلا أن الفريق يعتمد بشكل كبير على الموجودين في القائمة لتحقيق التطلعات والتحدي للنادي. اللقب مرة أخرى.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وستلعب مصر مع نيجيريا يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 على ملعب، ستبدأ المباراة في الساعة 6:00 مساءً. بتوقيت مصر، أو 7:00 مساءً. بتوقيت السعودية.

أي القنوات ستنقل مباراة مصر ضد نيجيريا؟

سيتم بث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 حَصْرِيًّا على قنوات beIN Sports في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع عرض المباريات على قنوات البطولة، و beIN MAX 1 و beIN MAX 2.

التشكيل المتوقع لمصر

من المتوقع أن يعتمد كارلوس كيروش على التشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أحمد الشناوي

أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود الونش – أكرم توفيق

عبدلله السعيد – حمدي فتحي – محمد النني

عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح

التشكيل المتوقع لنيجيريا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جيرنو رور على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

مادوكا إوكوي

زيدو سانوسي -كينيث أوميرو – ويليام إيكونج – شيدوزي أوازيم

موسىس سيمون – جو أريبو – ويلفريد نديدي – صامويل تشوكويزي

أحمد موسى – كيليتشي إيناتشو

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم أفريقيا

وسيتم نقل مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، غير أن هناك 8 أخرى ستبث المباراة بشكل مجاني، وهي:

قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.