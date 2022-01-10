“ريال/لتر aramco” أسعار لتر البنزين اليوم في السعودية تسعيرة يناير ٢٠٢٢ كم سعر الغاز والديزل

أسعار لتر البنزين اليوم في السعودية وكم سعر لتر البنزين لشهر يناير ٢٠٢٢ بعد مراجعة أسعار البنزين والمشتقات النفطية لشهر بمعرفة شركة “aramco” ةالتي تحدد سعر ريال/لتر، وتشغل تسعيرة البنزين الجديدة اليوم في السعودية قطاع كبير من موطني المملكة نظرا لأنه سيتم العمل بها لشهر كامل حتى يوم 10 فبراير 2022، ونظرا لمراجعة سهر البنزين وسط أجواء عالمية تخطى فيها سعر برميل البترول من كزيج برنت 82 دولار اليوم وهو أعلى سعر هذا العام، كما وصل سعر عقود نفط خام WTI الآجلة لسعر 79 دولار، وذلك وسط حالة من تقلبات الأسعار نظر لعد اليقين حول اتجاهات الاقتصاد العالمي بسبب المتحور الجديد أوميكرون لفيروس كورونا المستجد، إلا أنه من المرجح أن يتم تثبيت أسعار البنزين والمشتقات النفطية على أسعار الشهر الماضي.

أسعار لتر البنزين اليوم في السعودية وكم سعر المشتقات يناير ٢٠٢٢ “aramco” تسعيرة البنزين الجديدة

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة السعودية تبذل الجهود للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار من خلال محاولاتها المستمرة على مدار الأشهر الماضية لتثبيت أسعار البنزين والكيروسين والديزل والغاز، نظرا لارتباط أسعار تلك المواد وتناسبها طرديا مع أسعار المنتجات الأساسية اللازمة لمعيشة المواطنين، لذلك ومع مراجعة شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين لشهر يناير ٢٠٢٢، ستضع في حساباتها تلك المعادلة، وذلك نظرا لما يمثهل سعر البنزين من عبء مادي ثابت على المواطن، لذلك تتزايد احتمالية وترجيح أن تقوم شركة أرامكو بتثبيت أسعار البنزين الجديدة بالسعودية للشهر القادم.

العوامل التي تؤثر في قرار مراجعة سعر البنزين بالمملكة السعودية

هناك بعض العوامل تحدد أسعار البنزين والكيروسين عند المراجعة الشهرية، وأهم تلك العوامل ما يلي: أسعار البترول عالمياً والتي تشهد تذبذبات خلال الثلاثة شهور الماضية.

تكلفة الإنتاج للمشتقات النفطية بشركة أرامكو والتي لها عامل في تحديد أسعار البنزين والمشتقات عند كل مراجعة سعرية.

الوضع الاقتصادي بالمملكة لها أثر بالغ في تحديد أسعار البنزين والمشتقات.

أسعار البنزين التي يتم العمل بها قبل مراجعة الأسعار اليوم

سعر البنزين اليوم وأسعار المشتقات النفطية قبل إعلان أسعار المراجعة الشهرية

سعر لتر البنزين 91 أوكتين: 2.18 ريال

البنزين 95 أوكتين: 2.33 ريال.

سعر الديزل: 0.52 ريال.

الكيروسين: 0.75 ريال.

غاز البوتاجاز المسال: 0.75 ريال.

أسعار منتجات البترول حسب أرامكو aramco “ريال سعودي/لتر”

يجب أن ننوه إلى أن شركة أرامكو السعودية تحدد أسعارها بعد دراسة دقيقة ومتأنية للوضع الاقتصادي بالمملكة، وذلك من خلال اللجنة الخاصة بمراجعة أسعار البنزين والمشتقات الأخرى، ومن المتوقع خلال الدقائق لتالية أن تُعلن أرامكو السعر الجديد إما بالتثبيت وهو الأرجح، أو بزيادة طفيفة، وتجدر الإشارة إلى قيام الشركة بتثبيت الأسعار على مدار أربع مراجعات سابقة.