هنا رابط التسجيل في برنامج الدعم الريفي 2022 للأسر الدخل المتوسط وربات المنزل عبر دعم الريف بالسعودية

التسجيل في برنامج الدعم الريفي 2022 أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة في مملكة السعودية مؤخرًا برنامج الدعم الريفي لتقديم المساعدة المالية للأسر المنتجة، والذي لاقى استحسان عدد كبير من السعوديين منذ إنشائه ويعد برنامج الدعم الريفي أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية المساعدة لذوي الدخل المتوسط، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الدعم الريفي هو أحد أهم برنامج رؤية المملكة 2030،والتي تهدف إلى مساعدة الأسر السعودية على تحسين مستوى معيشتهمالحياة والحصول على مستوى معيشي أعلى

شروط الحصول علي الدعم المادي لبرنامج الريف

يجب استيفاء بعض المتطلبات من قبل أي شخص يرغب في التسجيل في منصة Reef الإلكترونية من أجل الحصول على المساعدة وأهم هذه المتطلبات هي:

يجب أن يكون الشخص الطبيعي الذي يرغب في التسجيل مواطنًا سعوديًا ومقيمًا في الأراضي السعودية.

إذا كان مواطن يزور من بلد آخر فيجب أن يكون لديه بطاقة تنقل.

العمل الفردي في القطاع الزراعي خلال الفترة الزمنية المحددة في برنامج الدعم

لا ينبغي أن يعمل أي شخص في القطاع الخاص أو العام.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

الحد الأقصى للدخل الشهري لمقدم الطلب 6000 ريال.

من الضروري تسجيل جميع المعلومات الشخصية وكذلك المعلومات الصحية وتقديم جميع المستندات المطلوبة.

ما هي أفضل طريقة لتسجيل الدعم الريفي للأسر العاملة؟

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط لتقديم طلب للحصول على دعم Reef للعائلات العاملة أنه يمكنه القيام بذلك عن طريق تقديم طلب عبر منصة Reef عبر الإنترنت، والذي يمكن القيام به باتباع سلسلة من الخطوات جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أنشأت الموقع وهو متاح لمن يرغبون في الاشتراك في الحملة لتسهيل تقديم طلباتهم.