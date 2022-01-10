نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على رخصة القيادة للمرأة في السعودية والمستندات المطلوبة لتسجيل في المدارس تعليم القيادة في المقال التالي
أجرى العديد من مواطني المملكة العربية السعودية أبحاثًا حول شروط الحصول على رخصة قيادة للسيدات، وذلك بعد أن اتخذت المملكة العربية السعودية قرارًا يضمن السماح للمرأة بالقيادة، وذلك وفقًا لقرار صدر خلال شهر شوال وقد أكد العديد من الخبراء أن هذا القرار يعتبر صحيحًا، وهذا من قرارات المملكة التاريخية التي تناقلتها ونشرتها عدد من وسائل الإعلام، وإليكم طريقة الحصول على رخصة القيادة للمرأة في السعودية في خلال الفقرات التالية في موقع ثقفني.
شروط الحصول على رخصة القيادة للمرأة في السعودية
هناك مجموعة من المتطلبات التي يجب على المرأة التي تقود السيارة استيفائها وهذه المتطلبات هي كما يلي:
- وبحسب كشف طبي فإن المرأة لا تعاني من مشاكل صحية تمنعها من القيادة.
- سداد أي وجميع تسويات القرض إذا لزم الأمر
- دفع كافة الرسوم المصاحبة للحصول على رخصة القيادة
- يجب ألا يقل عمر المرأة التي تريد الحصول على رخصة قيادتها عن 18 عامًا.
- لقيادة مركبة يجب أن تجتاز اختبار السائق القياسي.
- يجب ألا يقل عمر المرأة عن 20 عامًا للحصول على رخصة قيادة عامة.
بالنسبة للنساء في المملكة العربية السعودية هناك رسوم مقابل الحصول على رخصة القيادة.
ارتفعت تكلفة رخصة القيادة بالنسبة للمرأة بشكل ملحوظ مقارنة بتكلفة رخصة القيادة للذكورارتفعت تكلفة الحصول على رخصة القيادة للنساء إلى أكثر من 3000 ريال سعودي، بينما ارتفعت تكلفة الحصول على رخصة القيادة للرجال إلى حوالي 450 ريالًا سعوديًا سيارة حيث يتم تدريبهم على قواعد الطريق، بالإضافة إلى قدرتهم على التحكم في المركبة وتقديم الأوامر التي تسمح لهم بالقيادة بأمان.
المستندات المطلوبة لتسجيل في مدارس تعليم القيادة في المملكة العربية السعودية.
في مدارس تعليم قيادة النساء هناك مجموعة من الوثائق التي يجب إبرازها وهذه المستندات هي كالتالي:
- قدم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك أو إثبات الإقامة طالما أنها سارية.
- إحضار صورتين شخصيتين مقاس 4 × 6 سم
- يجب إرسال طلب التدريب كتابيًا إلى المعلم الذي يرغب في تعليم القيادة بجانبه ولكن بشكل إلكتروني.
- نتيجة لذلك رأينا الأوراق التي يجب تقديمها أثناء تسجيل مدارس تعليم القيادة في المملكة العربية السعودية.
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