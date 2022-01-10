نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة المغرب ضد غانا فى كاس افريقيا 2022 الجولة الاولي بتعليق جواد بدة اليوم 10/1/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعُة مباراة المغرب ضد غانا فى كاس افريقيا 2022 الجولة الاولي بتعليق جواد بدة اليوم 10/1/2022 نتابعها الان مع حضراتكم حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات الخاصة بالبحث حول متابعة مجريات تلك المباراة التي يترقبها جمهور الساحة المستديرة بالمملكة المغربية الى حد كبير كون تعد واحدة من المباريات التي ستقام على اطار صفيح ساخن ستجمع من خلالها كبار القارة الافريقية للمنافسة فى المجموعة الثالثة، على غرار هذا الامر نعرض امام حضراتكم جميع تفاصيل القمة التي ستجمع مابين المغرب وغانا عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

متابعُة مباراة المغرب ضد غانا

اليوم الموافق ميلادياً 10/1/2022 سنكون على موعد مع مجريات قمة المغرب امام منتخب غانا فى مباراة ستاتي مجريات التنافس فيها فى إطار منافسات دور الجولة الاولى من دور المجموعة الثالثة، فى مباراة شيقة ستأتي على استاد احمد اهيجو، حيث بدأ المنتخب المغربي مشواره فى البطولة اليوم حيث يسعى فى مجريات تلك البطولة اسود الاطلس احراز لقب كاس افريقيا كون يعد المنتخب المغربي من ضمن أقوى المرشحين بالبطولة، على غرار هذا الامر نتابع مع حضراتكم تشكيل كلا المنتخبين والقنوات الناقلة للمباراة

تشكيلة المغرب ضد غانا

ياسين بونو

أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – طارق تيسودالي

سفيان أمرابط – فيصل فجر – أيمن برقوق

سفيان بوفال – يوسف النصيري – منير الحدادي

تشكيلة غانا ضد المغرب في كاس افريقيا 2022

جوسيف والكوت

عبد الرحمن بابا – دانييل أمارتي – جوناثان مينساه – أندي يادوم

توماس بارتي – مبارك واكاسو

جوسيف بينتستيل – كمال سليمانا – صامويل أوسو

جوردان أيو

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد غانا في كاس افريقيا

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت 1

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12398

الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12227

الترميز:- 27500

على ان تقام مجريات مباراة المغرب امام غانا اليوم 10/1/202 بتعليق جواد بدة عبر شاشات بين سبورت 1، على ان يسود حتي الان التعادل السلبي مابين المنتخب المغربي امام منتخب غانا في ظل استمرار محاولات المنتخب المغربي على تسديد العديد من التسديدات مع فرض السيطرة الكلية التي جاءت لصالح منتخب اسود الاطلسي بنسبة 64%، على ان يتواصل سعي المنتخب المغربي بحثاً على الهدف الاول للمباراة