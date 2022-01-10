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مقتل 9 أطفال في انفجار بولاية ننكرهار الأفغانية

قتل 9 أطفال على الأقل، اليوم الإثنين، في انفجار وقع بولاية ننكرهار شرق أفغانستان. مقتل 9 أطفال في انفجار بولاية ننكرهار الأفغانيةقتل 9 أطفال على الأقل، اليوم الإثنين، في انفجار وقع بولاية ننكرهار شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء "بختار نيوز" الأفغانية، أن 9 أطفال لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون بجروح نتيجة انفجار وقع اليوم الإثنين في ولاية ننكرهار. وأوضحت الوكالة، أن قذيفة هاون انفجرت قرب مدرسة في قرية بيكانانو في منطقة لعلبوري عندما حاول تاجر تحف محلي انتشالها من تحت الأرض هناك.

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