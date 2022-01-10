في الوقت الفاتل.. المغرب تسجل أول انتصار عربي في أمم إفريقيا

حقق المنتخب المغربي انتصارا مهما، جاء في الدقائق الأخيرة، في افتتاح مشوار "أسود الأطلس" بكأس أمم إفريقيا.
وسجل سفيان بوفال هدفا من تسديدة قوية في الدقيقة 83 ليمنح المغرب، الفوز 1-صفر على غانا في بداية مشوارها بكأس الأمم الإفريقية، الاثنين.
وخطا المنتخب المغربي خطوة كبيرة نحو صدارة المجموعة الثالثة، بانتصاره على منافسه الرئيسي غانا، مع تبقي مواجهتين أمام الغابون وجزر القمر.
واعتمد المنتخب المغربي على وجوه جديدة كثيرة خلال اللقاء، ليسجل الانتصار العربي الأول في بطولة أمم إفريقيا التي تقام بالكاميرون.
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