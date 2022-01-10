ألوية العمالقة تعلن تحرير جميع مديريات شبوة من الحوثى

جدة - نرمين السيد - وجاء تحرير شبوة بالكامل، بعد أن كانت قوات ألوية العمالقة الجنوبية قد سيطرت على معسكر كتيبة الدبابات فى مديرية عين، وهى آخر معاقل الحوثيين فى محافظة شبوة، أمس الأحد.

وأعلنت قيادة ألوية العمالقة استكمال المرحلة الثالثة من عملية "إعصار الجنوب" بتحرير مديرية عين فى اليوم العاشر من العمليات، وبذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

وجاء فى بيان القيادة: "إن الفضل والمِنّة لله تعالى وحده؛ ونشكر أبطال ألوية العمالقة الجنوبية على جَلَدِهم وتضحياتهم ونشكر التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة.".

وأضاف البيان: "ونسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبرار كما نسأله تعالى أن يمُن بالشفاء العاجل على أبطالنا المصابين ،وندعو أبناء شبوة الأبية لإعادة تنظيم صفوفهم بقيادة عوض محمد عبدالله العولقى للدفاع عن محافظتهم، لأن الوطن الذى لا نحميه لا نستحق العيش فيه".

وجاءت سيطرة ألوية العمالقة على معسكر كتيبة الدبابات بعد وقت قصير على دخولها مركز مديرية عين فى شبوة، على حدود محافظة مأرب.