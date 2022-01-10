نقل رئيس البرلمان الأوروبى إلى المستشفى إثر خلل فى النظام المناعى

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم رئيس البرلمان الأوروبى، روبرتو كويلو - فى بيان أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الإثنين، إن ساسولى بالمستشفى منذ الـ 26 من شهر ديسمبر الماضى، وأنه تم إلغاء جميع أنشطته، مؤكدًا أن دخوله للمستشفى كان ضروريًا بسبب مضاعفات خطيرة ناجمة من اختلال وظيفى فى النظام المناعى.

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