المغرب: تأكد وجود الغاز الطبيعى فى عدة مناطق بساحل العرائش

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للمكتب بأن أعمال حفر الحقل البحرى "أنشوا-2" بدأت فى 17 ديسمبر الماضى، وبأن التقييم الأولى للبيانات، يؤكد وجود تراكم من الغاز بسُمك مجموعه 100 متر، موزع على 6 مناطق يتراوح سمكها ما بين 8 و30 مترا لكل منها.

وأوضح المكتب أنه سيتم إجراء تحاليل أخرى من أجل تحديد وتقييم القدرات الغازية المكتشفة.

وكانت شركة "شاريوت أويل آند غاز"، المتخصصة فى التنقيب عن الغاز والبترول، أعلنت اليوم الإثنين، عن شروعها فى حفر الحقل البحرى "أنشوا-2" بمنطقة "ليكسوس"، حيث توقع اكتشاف كميات من الغاز بناء على المؤشرات الأولية.