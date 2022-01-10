لهذا السبب هدد رجل أمريكى بقتل ترامب فى اتصال بالشرطة

وفقا لوكالة رويترز، قال توماس ويلنيك من روكواى بيتش فى نيويورك لمبنى شرطة الكابيتول خلال مكالمة هاتفية فى 21 يوليو 2020 أنه إذا خسر ترامب الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر و"رفض التنحى"، فإنه "سيحصل على أسلحة" و"ينزله" فى إشارة الى قتله، كما قالت السلطات فى شكوى جنائية يوم السبت.
لم تذكر الوثيقة اسم ترامب بشكل مباشر، لكنها تشير إلى أن "فرد -1" شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 20 يناير 2017 حتى 20 يناير 2021.
وبحسب ما ورد تفاخر ويلنيك أمام شرطة الكابيتول حول مدى سهولة حصوله على سلاح نارى، مضيفًا: "لا أريد إيذاء أى شخص، لكننى سأقاوم الفاشية"، وقال فى نهاية حديثه مع شرطة الكابيتول، وفقًا للشكوى الجنائية: "آمل حقًا أن يخرج الله [ترامب]".
تقدم وثيقة المحكمة تفاصيل إضافية حول المكالمة مع شرطة الكابيتول، مشيرة فقط إلى أنها كانت طوعية، كما تشير الشكوى الجنائية إلى خمسة أيام أخرى اتصل ويلنيك بالسلطات بخصوص ترامب، وتم اصدار مذكرة توقيف بحقه يوم الجمعة.
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