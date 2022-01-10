إيطاليا.. الإصابات بكورونا فوق 100 ألف والوفيات تسجل رقما قياسيا منذ أبريل...

سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، ولليوم الرابع على التوالي أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت الوفيات رقما قياسيا منذ أبريل العام الماضي.
وأظهرت البيانات الايطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكوفيد-19، تسجيل 101 ألف و762 إصابة مؤكدة جديدة و227 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
هذا ويبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الوباء 7554344، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 139265.
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