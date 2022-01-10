تسجيل 17 وفاة و 2789 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 17 وفاة و2789 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12893 وفاة و1082570 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 6.90 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات 27678 النشطة حالياً وصل إلى حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 94 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 98 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 666 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 13 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 18 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 34 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 13 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 2403 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1041999 حالة.

كما أشار إلى إجراء 40424 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13891969 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4470883، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4067638.