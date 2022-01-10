العثور على السيارة المفقودة في المريغة خالية من سائقها

دوت الخليج :- عثرت فرق البحث ، الاثنين، على السيارة المفقودة في معان في منطقة المريغة خالية من سائقها.

ووجه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بتوسيع نطاق البحث، وتعزيز الجهود المبذولة في البحث عن مركبة وبداخلها أحد الأشخاص جرفتها السيول في محافظة معان.

وأكّد الحواتمة تسخير كافة الإمكانيات والقدرات الممكنة لتكثيف عمليات البحث والتفتيش دون انقطاع لحين العثور على المركبة ومن فيها.

وواصلت الفرق المتخصصة في الدفاع المدني وبمساندة من شرطة معان وقوات الدرك بالبحث عن المركبة ومن بداخلها وسط تعزيزات دفعت بها مديرية الأمن العام فجر الاثنين.

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