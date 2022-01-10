الناتو: نرحب باستعداد روسيا للحوار الأمني
رحب حلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم باستعداد روسيا لإجراء حوار أمني مع الحلف، لكنه يتوقع من موسكو أن تستجيب لمخاوف الحلف.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الأمين العام للحلف ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي قبل اجتماع لجنة الناتو وأوكرانيا في بروكسل: "نرحب باستعداد روسيا لإجراء حوار أمني. نحن مستعدون للاستماع إلى مخاوف روسيا، لكننا نتوقع أن تأخذ روسيا مخاوفنا في الاعتبار".
وأضاف ستولتنبرغ: "المفاوضات مع روسيا هذا الأسبوع لن تحل جميع المشاكل، لكنها قد تكون بداية لعملية تشاور بشأن معاهدة تمنع نشوب صراعات مستقبلية في أوروبا.
وتابع قائلا:"أرحب بالمحادثات التي ستجرى هذا الأسبوع، يوم 12 يناير، في مجلس روسيا-الناتو، واليوم في جنيف بين الولايات المتحدة وروسيا، ولاحقا يوم 13 يناير في فيينا بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لكن لا يمكننا توقع بأن هذه المحادثات ستحل جميع المشاكل. نأمل أن نتمكن من الاتفاق على طريقة للمضي قدما، وعقد سلسلة من الاجتماعات".
وأوضح ستولتنبرغ أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية من كلا الجانبين، من روسيا ومن الناتو، فعندئذ يمكن إطلاق عملية تمنع نشوب صراعات جديدة في أوروبا .
وأضاف الأمين العام للحلف أن اجتماع مجلس الناتو وروسيا سيناقش في 12 يناير النشاط العسكري في أوروبا والشفافية العسكرية وضبط التسلح، "وسنركز على قضايا الأمن الأوروبي والنشاط العسكري والشفافية العسكرية وخطر منع وقوع الحوادث والسيطرة على التسلح".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو: نرحب باستعداد روسيا للحوار الأمني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.