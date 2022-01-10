الصحاف: خروج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر سينعكس إيجابا على الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - وقال "الصحاف"، فى بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الدبلوماسية الفاعلة خلصت لرفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر فى مجالى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس ثقة المجتمع الدولى بإجراءات الحكومة العراقية، مضيفا أن الجهود الحثيثة من قبل وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية وعبر سفارة جمهورية العراق فى بروكسل أفضت إلى نتائج ستنعكس ايجابا على الاقتصاد العراقى.

وفى سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن رفع اسم العراق من الدول عالية المخاطر خطوة نحو تكريس الدبلوماسية الفاعلة.

وقال "الكاظمى" إن قرار الاتحاد الأوروبى رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر فى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمة فى تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن.

يذكر أن وزارة الخارجية العراقية كانت قد أعلنت أمس الأحد رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبى للدول ذات المخاطر العالية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.