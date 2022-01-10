روسيا: أجرينا مفاوضات صعبة ومهنية مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، خلال مؤتمر صحفى فى ختام المفاوضات: "الحديث كان صعباً وطويلاً ومهنياً للغاية وعميقاً ومفصلاً، دون محاولة تزيين شيء ما والالتفاف على الزوايا الحادة".
وأضاف: "تشكل لدينا انطباع أن الطرف الأمريكى اتخذ موقفاً جدياً للغاية من المقترحات الروسية وحللها بشكل عميق، ونحن من جانبنا قدمنا للأمريكيين بشكل مفصل منطق وجوهرية مقترحاتنا".
وأردف "أوضحنا لماذا يمثل الحصول على ضمانات حقوقية لعدم توسع الناتو ضرورة تامة، ولماذا لا بد من حصولنا على ضمانات حقوقية لعدم نشر منظومات ضاربة قرب حدود روسيا قادرة على إصابة أهداف فى أراضينا، ولماذا نطرح مسألة حول وجوب تخلى الناتو عملياً عن الانتشار المادى
فى الدول التى انضمت للحلف بعد العام 1997، أى بعد التوقيع على اتفاق روسيا الناتو".
وتابع: "أكدنا بوضوح أنه من دون المضى قدما فى هذه الاتجاهات المحورية والضرورية الـ3 سيكون العمل على الجوانب الأخرى قيد الشكوك".
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