نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل الان القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا فى كاس افريقيا 2022 الجولة الاولي 11/1/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا حيث أن ينتظره كافة محبين كرة القدم من أجل التعرف على تردد القنوات الناقلة بشكل مجاني مباراة كأس أمم أفريقيا، وموعد مباريات اليوم والجدول الخاص بترتيب المجموعات بعد الانتهاء من أول جولات دور المجموعات، وعلى أن تقام البطولة الجارية لكأس أمم أفريقيا في الكاميرون، حيث أن مرحلة المجموعات سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، وعلى أن تقام المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وهي الدولة المستضافة للبطولة وبوركينا فاسو بتمام الساعة السادسة مساءً، ويليها على التوالي مباراة اثيوبيا بتمام الساعة التاسعة مساءً، وسوف نتعرف في هذا التقرير على موعد مباريات كأس الأمم والقنوات الناقلة للمباريات بشكل يومي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد نيجيريا

الجدير بالذكر أن يجب متابعتنا على رأس الساعة من أجل التعرف على أحداث وفعاليات البطولة ونتيجة المباريات يومياً، وتعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 من أهم البطولات الخاصة بكرة القدم التي يتم متابعتها بشغف كبير من قبل نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم منتخب مصر الفرعون محمد صلاح، إلى جانب السنغالي ساديو ماني، وأيضاً اللاعب الجزائري رياض محرز، لذا نجد عمليات البحث متكثفة عبر محركات جوجل من أجل التعرف على ترددات القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022

قد أعلنت شبكة قنوات بي إن سورت عن انفرادها بنقل بطولة كأس أمم أفريقيا بشكل حصري، وهذا في منطقة الشرق الأوسط، لذا فقد تمكنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وأيضاً قنوات ماكس التي قامت بتشفيرها وقد أصبحت من بين القنوات المدفوعة للقيان بنقل أحداث مباريات وأيضاً الاستديو التحليلي الخاص بفعاليات كأس أمم أفريقيا 2022، كما أنها ستقوم قناة بي إن سبورة الرياضية بالنقل المباشر للحفل الخاص بافتتاح البطولة عبر القناة المفتوحة.

تردد قناة النبأ الليبية: عبر القمر الصناعي نايل سات التردد 11096 استقطاب أفقي معدل الترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات التردد 12284، بمعدل استقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.

تردد قناة تيلي تشاد/ على القمر الصناعي نايل سات، تردد 12284 معدل الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.