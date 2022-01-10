تمويل إمكان بالتقسيط الميسر 50,000 ريال بدون كفيل وبلا تحويل راتبك

الآن في الوقت الراهن تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية وصلت إلى ميزة توفير التمويل بمبلغ 50,000 ريال حأكبر تمويل نقدي يمكن الحصول عليه من خلال التمويل الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل في السعودية ولكن يرفض التمويل في حالة عدم توافق الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفير التمويل يحتاج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ خمسة وعشرون عام على الأقل وغيرها من الشروط التي سوف نتعرف عليها يجب توافرها للحصول على تمويل ميسر بدون موافقة الكفيل الغارم أو بلا ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة الآن بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي.

كافة الشروط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر

الشروط التي يطلبها تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية هامة لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر بالشركة وذلك من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة وسوف نشرح لكم اليوم كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط التمويل أن يكون العميل المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويبلغ من العمر خمسة وعشرون عامًا فأكثر من ذلك حتى ستون عامًا.

يحتاج التمويل توفير سجل ائتماني من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب تمويل شركة إمكان.

يطلب التمويل توفير مدة عمل ستة أشهر على الأقل إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

كذلك التمويل يحتاج توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي إذا كان المتقدم ليس من عملاء بنك الراجحي.

كذلك يحتاج التمويل دخل شهري ثابت يبدأ من 2000 ريال سعودي في حالة إذا كان المتقدم عميل من عملاء بنك الراجحي.

مميزات الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية