نتائج السادس اعدادي الدور الثاني التكميلي 2021/2022 عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf

نتائج السادس اعدادي الدور الثاني التكميلي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، بالتزامن مع انتهاء الطلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي من أداء اختبارات الدور الثاني التكميلي التي تتعلق بالصف السادس الاعدادي بالعراق، عن قرب موعد الإعلان الرمسي عن النتائج التي تتعلق بطلاب وطالبات الصف السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني، وهذا بعد الانتهاء بشكل كلي من كافة مهام تصحيح الاختبارات التي تتعلق بطلاب في كافة محافظات العراق.

نتائج السادس اعدادي الدور الثاني التكميلي

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية ببيان رسمي لها على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن كان نتائج الدور الثاني للصف السادس الاعدادي سوف تظهر خلال ساعات من الآن، ويأتي هذا بعد اعتماد كافة النتائج من خلال وزارة التربية والتعليم العراقية والقيام بمراجعتها والتدقيق بها جيداً للتأكد من صحتها، وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عنها من خلال الرابط الإلكتروني المتعلق بالوزارة العراقية.

والجدير بالذكر أن الطلاب تمكنوا من اجتياز كافة اختبارات الصف السادس الاعدادي بالعراق للدور الثاني، حتى يتمكنوا من تحسين درجاتهم، والذين لم يتوفقوا بها بالدور الأول للصف السادس الاعدادي وارتفاع نسبة الدرجات الذي تمكنوا من الحصول عليها بالدور الأول، والقيام بتحويل المواد الدراسية التي قد رسبوا بها، والتأكد من كل هذا من خلال الإعلان عن النتائج التي تتعلق بالدور الثاني للصف السادس الاعدادي بالعراق 2021، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي بالعراق للدور الثاني التكميلي 2021 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعبر موقع نتائجنا.

كيفية استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي بالعراق

يتم الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي للدور الثاني للطلاب الذي تمكنوا من اجتياز كافة اختبارات الدور الثاني من خلال اتباع هذه الخطوات: