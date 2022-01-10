طريقة عمل كفتة الطرب الضاني… زي المطاعم السوري

الكثير منا لا يعرف ما هو الطرب الضانى، وهو عبارة عن أكلة شامية لها مذاق رائع، يطلق عليها البعض اسم كفتة المنديل الضاني، ، يفضلها العديد من الأفراد، تقدم بشكل كبير في المطاعم السورية والشامية، ولكن لما لا تقومين بتحضيرها في المنزل بأسعار وتكاليف أقل من أسعار المطاعم، يمكنك تحضير كفتة الطرب في منزل عن طريق شويها على الفحم باستخدام المشوى.

طريقة تحضير كفتة الطرب في المنزل

يمكن الآن تحضير كفتة الطرب في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

المكونات

كيلو من اللحم الجملي المفروم.

٥٠ جرام من اللية الضاني.

نصف كيلو من الطرب الضاني ” المنديل الضانى” من عند الجزار.

عدد ٢ حبة بصلة مفرومة.

٢ حبة فلفل مفروم.

القليل من الملح.

ملعقة من الفلفل الاسمر المطحون.

طريقة التحضير

الخطوة الأولى وهي احضري إناء وضعي فيه اللحمة المفرومة وافرمي عليها اللية الضاني.

ضعي كمية البصل المفروم والفلفل الأخضر المفروم على اللحمة.

امزجي المكونات معًا بعد إضافة الملح والفلفل الأسمر المطحون.

صبعي الكفتة بالحجم المفضل لديكي، ولكن يفضل أن تكون عريضة.

بعد ذلك لفي الطرب على أصابع الكفتة، مثلما تلفين المحشي.

ضعي الطرب في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

قومي بعد ذلك بتحضير الفحم في المشوي.

ضعي الطرب على الفحم الساخن، مع استمرار التقليب بين الحين والآخر.

بينما تتأكدين من تمام النضج انزلي الطرب من على الفحم و استمتعي بأشهى مذاق للطرب مع أسرتك.

يمكنك تقديم الثومية أو سلطة الطحينة البيضاء بجانب كفتة الطرب.

طريقة عمل سلطة الطحينة

سلطة الطحينة تعد من أفخر أنواع السلطات الفاتحة للشهية والتي تتميز بمذاق ممتاز ورائع، يمكنك تقديمها بجانب كفتة المنديل الضانى لتستمعي باشهى والذ،مذاق، واليكم طريقة التحضير:

المكونات

٤ ملاعق كبيرة من الطحينة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

عصير ٢ ليمونة.

ربع كوب من الخل.

٣ ملاعق من الزيت.

ربع كوب ماء.

القليل من الملح.

طريقة التحضير