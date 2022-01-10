نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعهد السعودي «سرب» يفتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات القطار 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» بالإعلان عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريب وتأهيل قائدات القطار للنساء والذي من خلاله يتم الالتحاق للعمل في شركة وينفي السعودية وهي إحدى الشركات التي تقوم بتشغيل قطار الحرمين السريع، كما أعلن المعهد أن فترة التدريب ستنتهي بمكافأة قيمة للمتدربات، كما قام معهد “سرب” بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها في من ترغب بالالتحاق بهذا التدريب.

شروط التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات القطار 2022

وضح المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» شروط التسجيل في البرنامج التدريبي وهي كالاتي :

يجب أن تكون المتقدمة قد حصلت على الثانوية العامة بمعدل تراكمي 70٪ أو أعلى.

أن يكون سن المتقدمة بين 22 – 30 عامًا.

أن يكون مستواها في اللغة الإنجليزية 3.5، وأعلى منها في شهادة IELTS أو ما يعادلها، ويوفر المعهد اختبار تحديد مستوى في اللغة الإنجليزية داخل مقر المعهد ويجب على من هم في نفس هذا المستوى التسجيل.

تنوية: يوجد اختبار تحديد مستوى انجليزي في مقر المعهد لمطابقة هذا الشرط ، يرجى التسجيل لمن في هذا المستوى فقط

يجب أن يكون طول المتقدمة بين 155 سم و 190سم لا يزيد ولا يقل عن ذلك.

أن تكون المتقدمة لائقة طبيًا وتجتاز اختبار المقابلة الشخصية واختبارات القبول .

كما أشار المعهد أن مدة التدريب ستكون سنة بمدينة جدة، وسينتهي بمكافأة مالية قدرها 4 آلاف ريال سعودي، وبعد أن تجتاز الملتحقة بالبرنامج التدريبي فترة التدريب كاملة يتم توظيفها في مهنة قائد قطار وتحصل على راتب يصل إلى 8 آلاف ريال سعودي، وستحصل المتقدمة على تأمين طبي واجتماعي

موعد التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات القطار

سيتم فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي بداية من تاريخ 2022/01/02 م، على أن ينتهي في تاريخ 2022/01/13 م، ومن تنطبق عليهم الشروط سيقوم المعهد بابلاغهم بالقبول من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني وسيتم تحديد موعد اختبار القبول لهم

آليه التسجيل في برنامج تأهيل قائدات القطارات

من خلال اتباع تلخطوات التالية يمكنك التسجيل في برنامج سرب: