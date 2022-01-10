ريحة ولا أحلى طعم ولا أطيب… أسهل طريقة لعمل كفتة الحاتي على الفحم

كفتة الحاتي من أكثر الوجبات المفضلة عند الجميع، لها طعم مميز ورائحة جذابة، ولكن لم لا تقومين بتحضيرها لأسرتك في المنزل وذلك لضمان صحة ونظافة اللحمة، ولما لكفتة الحاتي طعم مختلف عن الكفتة التي تقوم بتحضيرها في المنزل، وذلك لأن الحاتي له عدة أسرار تجعل الكفته ذات مذاق جميل وقوام متماسك، وسوف نعلمك طريقة عمل الكفته المشوية على الفحم دون أن تتفكك مثل المطاعم.

طريقة عمل الكفتة المشوية عل الفحم

المكونات

كيلو من اللحمة المفرومة.

قطعة متوسطة من اللية الضاني.

٢ حبة بصل مفروم ناعم جدًا.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.

حبة فلفل مبشورة ناعم جدًا.

حزمة من الكزبرة الخضراء المقطعة.

طريقة التحضير

اتبعي الخطوات التالية للحصول على كفتة متماسك ولذيذة.

افرمي البصلة مع اللية الضاني بالإضافة إلى حبة الفلفل الأخضر في الكبة، ثم ضعيها على كمية اللحمة المفرومة.

ضعي الملح والفلفل الأسمر على اللحمة.

اخلطي المكونات معًا.

احضري أسياخ الشوي.

ضعي فيها الكفتة بالطريقة المناسبة.

يجب وضع اللحمة في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تكون متماسكة.

بعد ذلك قومي بتحضير الفحم في المشوى.

ضعي الأسياخ على المشوى، وقلبيها بين الحين والآخر.

عند تمام النضج، أحضري طبق مسطح وضعي عليه كمية الكزبرة الخضراء، ومن ثم ضعي فوقها الكفتة المشوية، لتستمتعي بأحلى طعم لها.

أسرار كفتة الحاتي

العديد من سيدات المنازل يتسائلن لماذا لا أستطيع عمل كفتة لها نفس طعم كفتة الحاتي المميزة، ولم لا تكون متماسكة مثلها، وللحصول على كفتة مثل التي يحضرها الحاتي في المطاعم عليكي أولًا معرفة معرفة عدة أسرار يستخدمها الحاتي عند شوي الكفتة، وهى كالتالي: