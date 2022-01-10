اللجنة السياسية والأمنية العراقية-السعودية تناقش التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، ترأس الجانب العراقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وعن الجانب السعودى وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان، وعقد الاجتماع بواسطة الاتصال المرئى وبحضور أعضاء اللجنة. وناقش الجانبان القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة، وبما يعزز تطوير التعاون المُشترَك بين البلدين وفى مُختلف المجالات. واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق فى القضايا السياسيّة والأمنيّة والعسكريّة، والعمل على وضع رؤية مُشترَكة لأهم القضايا التى تهم البلدين وفى مُختلف المجالات، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال فى كلا البلدين، والتشاور والتنسيق فيما يتعلّق بالدعم المتبادل فى المحافل الدولية، وتعزيز التعاون الأمنى والاستخبارى فيما يتعلق بمكافحة الجريمة والتهريب، والإسراع بالتوقيع على مُذكرة تفاهم أمنيّة بين وزارتى الداخليّة فى كلا البلدين.

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